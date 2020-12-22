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Diyarbakır'da kuyumcudaki soygun girişiminde iş yeri sahibi öldürüldü

Diyarbakır'da bir kuyumcu, iş yerine giren maskeli soyguncuların silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da kuyumcudaki soygun girişiminde iş yeri sahibi öldürüldü

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren maskeli 2 zanlı soygun girişiminde bulundu.

İş yeri sahibi Sinan Yoldaş'ı (21) silahla vuran şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası olay anını kaydetti
Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, şüphelilerden biri maskeli ve elinde tüfek, diğerinin ise elinde silah ve çanta ile iş yerine girdikleri görülüyor.

Kayıtlarda elinde tüfek olan zanlının kuyumcu tezgahının arkasında bulunan Sinan Yoldaş'a saldırdığı yer alıyor. Görüntüye Yoldaş'ın annesinin de elindeki sopayla şüphelinin elindeki tüfeği almaya çalıştığı ve bir süre aralarında boğuşma yaşandığı yansıyor.

Daha sonra annenin şüphelinin elindeki tüfeği aldığı ve soyguncuların iş yerinden kaçtığı görülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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