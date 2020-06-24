Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırıldığı iddiası

Dyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 3 kuyumcu, bir firmanın kendilerini 15 milyon lira dolandırdığını öne sürerek polise başvurdu.

Diyarbakır'da toptan altın işi yapan bir firmanın, kuyumcuları dolandırdığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesinde kuyumculuk yapan M.E, A.E ve R.İ, Huzur Polis Merkezi Amirliğine yaptıkları başvuruda, Kayapınar ilçesinde faaliyet yürüten bir firmasının 15 milyon lira tutarındaki altını kendilerine teslim etmediğini öne sürdü.

Yetkilere telefonla ulaşamamaları üzerine görüşmeye gittiklerini ancak iş yerinin boşaltılmış halde olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladıklarını savunan kuyumcular, firma sahiplerinden şikayetçi oldu.

Başvuru üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"Maalesef üyelerimizin iyi niyetini suistimal etmiş"

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Yunus Öner ise 20'yi aşkın kuyumcunun söz konusu firma tarafından dolandırıldığını iddia etti.

"Altın verin, size ürün yapıp getireceğiz." vaadiyle Diyarbakır'daki kuyumculardan yaklaşık 100 kilogram altın toplayan firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Önen, şöyle konuştu:

'"Maalesef üyelerimizin iyi niyetini suistimal etmiş. Bunun yanı sıra Türk Lirası ve döviz verenler de var. Ayrıca bu kişilerin Antalya'da döviz bürosu da var. Gaziantep, Kahramanmaraş ve İstanbul'daki bazı kuyumcuları aynı şekilde dolandırdıkları söyleniyor. Altın ve döviz olarak yaklaşık 300 milyon liradan bahsediliyor. Gerçek boyutu soruşturma sonucunda ortaya çıkacak."