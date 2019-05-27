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Diyarbakır'da muhtara pusu: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda Meşebağları Mahallesi Muhtarı ile babası hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı.
Diyarbakır'da muhtara pusu: Ölü ve yaralılar var

İddiaya göre, kan davasına bugüne kadar 100'ü aşkın kurban veren Meşebağları Mahallesi'nin muhtarı Hasan Bıkmış'ın kullandığı minibüse, eniştesinin ağabeyleri Salih ve Kerim İ.'nin aralarında olduğu kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

Saldırıda mahalle muhtarı Bıkmış ile araçta bulunan babası Piresin Bıkmış, olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Emine ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Kocaköy ve Hazro Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

İzmir'de yaşayan kız kardeşinin, eşi tarafından darbedildiğini söylediği muhtar Bıkmış'ın, iki kardeşini bu kente gönderdiği, darbederek ağır yaraladıkları eniştelerinin ağabeyleri Salih ve Kerim İ.'nin saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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