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Diyarbakır'da narko- terör operasyonunda 669 kilo esrar, 510 bin kök kenevir ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen narko- terör operasyonunda, 669 kilo esrar, 510 bin kök hint keneviri ile 5 bin skunk bitkisi ele geçirildi.
Diyarbakır'da narko- terör operasyonunda 669 kilo esrar, 510 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ağustos günü başlatılan ve jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personel görevin aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' sürdürülüyor. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için, Lice ilçesindeki Panaf ve Dablo mezralarında arama yapan güvenlik güçleri, 18 farklı noktada 669 kilo esrar. 510 bin kök hint keneviri, 5 bin skunk bitkisi ve kenevir tarlalarını sulamak amacıyla kullanılan 7 bin 50 metre sulama hortum geçirdi.

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, hint keneviri ile skunk bitkisi numune alınmasının ardından imha edildi.

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