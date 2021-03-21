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Diyarbakır'da nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda polis ekipleri denetim yaptı

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda bomba imha uzmanları ve dedektör köpeklerle arama yapıldı.
Diyarbakır'da nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda polis ekipleri denetim yaptı

Diyarbakır'da merkez merkez Bağlar ilçesinde nevruz etkinliğinin gerçekleştirileceği alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Bu kapsamda sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerince alanın çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

5 bini aşkın personelin görevlendirildiği alanda ve çevrede İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesine bağlı bomba uzmanları ve hassas burunlu dedektör köpekler arama yaptı.

Kurbağa adamlar kanallarda arama gerçekleştirdi

Elazığ Emniyet Müdürlüğünden gelen "kurbağa adamlar" da alandaki menfez ve kanallarda arama yaptı.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılar alana alınacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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