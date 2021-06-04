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Diyarbakır'da organize suç örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 25 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da organize suç örgütüne yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Diyarbakır'da organize suç örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 25 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte haksız kazanç sağlayan, uyuşturucu imal ve ticareti yapan, yağma ve ateşli silah kanununa muhalefet eden, cezaevinde tutuklu olan E.K'nin elebaşılığında, yöneticiliklerini ise Ş.K. ve R.Ç'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Özel harekat polislerinin katıldığı helikopter destekli operasyonda, 1 AK-47 uzun namlulu silah, 3 pompalı av tüfeği, 16 değişik çap ve özelliklerde tabanca, 8 şarjör, 272 değişik çap ve özellikte fişek, 39 tüfek kartuşu, 620,94 gram eroin, 201,52 gram metamfetamin, 1 gram esrar ile uyuşturucu madde içmek amacıyla kullanılan pipe olarak tabir edilen cam tüp ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 25 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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