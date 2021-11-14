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Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi Üçyol mevkisinde meydana geldi.

Diyarbakır'dan Silvan ilçesine giden İskan Özgür yönetimindeki 21 SC 783 plakalı otomobil, Çardak grup yolundan Diyarbakır yoluna aniden çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 D 2097 kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü İskan Özgür ile araçta bulunan Bezmi Özdemir ve soyadı öğrenilemeyen Mustafa,adlı kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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