  • BIST 1.372
  • Altın 494,847
  • Dolar 8,7277
  • Euro 10,3913
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı

DİYARBAKIR’da semt pazarcıları ile kıraathane sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 15 yaralı

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarı esnafı ile kıraathane işletmecileri arasında belirlenemeyen sebeple sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1'i yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Tedavileri süren 15 yaralıdan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. 

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanılan sopalar ele geçirildi. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektronik kelepçeli uyuşturucu şüphelisine gözaltı29 Haziran 2021 Salı 16:27
  • İzmir'de bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 28 tutuklama28 Haziran 2021 Pazartesi 22:39
  • İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı28 Haziran 2021 Pazartesi 21:40
  • Çanakkale’de 59 kaçak göçmen yakalandı28 Haziran 2021 Pazartesi 21:40
  • İzmir'de piyasa değeri 2 milyon 275 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi28 Haziran 2021 Pazartesi 21:39
  • Suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı28 Haziran 2021 Pazartesi 20:43
  • Tabancayla havaya ateş açtı; polisi görünce intihara kalkıştı28 Haziran 2021 Pazartesi 16:58
  • Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı28 Haziran 2021 Pazartesi 16:57
  • Sürücü değiştirirken yakalandı cezayı yedi26 Haziran 2021 Cumartesi 23:37
  • Antalya’da silahlı kavga: 2 yaralı26 Haziran 2021 Cumartesi 23:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti