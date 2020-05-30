Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru şehit oldu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, polise ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şehidin cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan taziye mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan için taziye mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, Aktaş, polis memuru Arslan'ın, Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, belinde silah olduğu şüphesi üzerine, ekipler tarafından yapılan "Dur" ihtarına uymayan kişinin tabanca ile ateş açması sonucu yaralandığını, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu anımsattı.

Aktaş, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, şehit polis memuru Arslan'ın fotoğrafı da yer aldı.