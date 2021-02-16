Diyarbakır'da, sokak ortasında vurulan Gülistan'ın katili kardeşi çıktı

Diyarbakır'da dün akşam sokak ortasında kardeşi Abdullah Şaylemez (28) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gülistan Şaylemez'in (37) cinayeti ile ilgili detaylara ulaşıldı.

İfadesinde 7 yıl önce bir evlilik yaptığını belirten Gülistan, yaşadıklarını şöyle anlatmış:

"2014 yılında yaptığım evlilik nedeniyle Almanya’ya gittim. 2015 yılında da eşimle anlaşmazlık sonucu ayrıldık. Geçen aya kadar da Almanya'da babamla Almanya’daki evimizde yaşamaya devam ettim. Ancak bu 5 yıllık sürede sürekli olarak babam baba psikolojik şiddet uyguluyordu. Bana 'Boşandın. Namusumuzu kirlettin. İki paralık ettin' diyordu. En son dayanamadım ve geçen ay Almanya'dan Diyarbakır'a geldim. Burada otelde kalmaya başladım. Bir gün akrabamız olan Adil S., beni Diyarbakır'da görmüş. Ben onu görmedim. Babamı arayarak, 'Kızını Diyarbakır'da gördüm. Burada kötü yola düşmüş' demiş. Bunun üzerine babam Diyarbakır'a gelince beni buldu ve Adil'in bana söylediklerini söyledi. İkna etti ve Bursa'da bulunan diğer evimize gitmek için bilet aldık."

3 GÜN GÜVENLİ EVDE KALMIŞ

Gülistan'ın ifadesinin devamında, "Otogardayken babamın Adil'le konuştuğunu duydum. Babam Adil’e, Gülistan’la konuşup ikna ettim. Şimdi otobüse biniyoruz. Urfa da mola yerine yaklaşınca sana haber veririm gelir bizi alırsın arabayla dediğini duyunca polisi aradım. Sonra polisler gelerek beni babamın yanından aldılar. Sonrasında da 3 gün kadar devlete ait güvenli evde kaldım. Daha sonra da kadın sığınma evine yerleştirildim. Babamın telefonunu da engellediğim için bana ulaşamadı" dediği öğrenildi.

'YANIMA BİRİ GELDİ 'SENİ ÖLDÜRECEKLER' DEDİ

İfadesinde babasının ve Adil S.’nin kendisini öldürmesinden korktuğunu belirten Gülistan Şaylemez'in, "Dışarda yürürken yanıma tanımadığım biri geldi. Bana Adil ve babamın beni öldüreceklerini söyledi. 'Sen kaçmaya devam et. Nereye kadar kaçacaksın' dedi. Ben de 'Sen kimsin?' diye sorduğumda cevap vermeyen şahıs yanımdan ayrıldı. Ben babamın ve Adil S’nin beni öldürmesinden korkuyorum. Babam ve Adil S’den şikayetçiyim" diyerek kadın sığınma evine gitmek istediğini belirttiği öğrenildi.