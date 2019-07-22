  • BIST 102.054
  • Altın 260,703
  • Dolar 5,6803
  • Euro 6,3719
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Diyarbakır'da son 5 operasyonda 10 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 378 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Diyarbakır'da son 5 operasyonda 10 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek, içerisindeki silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, diğer malzemelerle, sığınakların imha edilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve gizleyenleri bularak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ilçesinin kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon yapıldı.

20 Temmuz saat 22.30'dan itibaren jandarma komando timleriyle başlatılan, "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik-05 Özel Birlik Operasyonu" saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 17 ayrı noktada 1 milyon 378 bin 700 kök Hint keneviri, kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 750 metre su hortumu ve borusu ile su motoru ele geçirildi. Söz konusu bölgede kenevir tarlasında çalışan A.K, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Diyarbakır'da son 5 operasyonda 10 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi 

Ele geçirilen Hint keneviri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildi.

Operasyon bölgesindeki yol kontrolleri ve adli aramalarda, hakkında 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan B.D. ile 6 suçtan aranan B.Y. yakalandı, bir kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Kentte son 5 operasyonda ele geçirilen Hint keneviri sayısı 10 milyon 899 bin 778 köke ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gurbetçilere 'tatlı karşılama'22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45
  • Alparslan Türkeş'in evi müzeye çevrildi22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:35
  • Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:33
  • Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:30
  • Batman'da plastik boru arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:28
  • Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:23
  • Trafik Sigortası'nda önemli değişiklik22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:21
  • Baraj Doluluk Oranları 22 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:28
  • Elektrik Kesintisi 22 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:27
  • Su Kesintisi 22 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti