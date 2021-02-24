Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı 'hayvan otlatma' kavgası: 9 yaralı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında 'hayvan otlatma' nedeniyle çıkan, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Karaçevre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri mahallede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.