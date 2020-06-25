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Diyarbakır'da 'taziye ikna ekipleri' göreve başladı

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle evlerde yapılan taziye ziyaretlerinin önüne geçmek amacıyla Diyarbakır İl Pandemi Kurulu tarafından oluşturulan 'taziye ikna ekipleri' göreve başladı.
Diyarbakır'da 'taziye ikna ekipleri' göreve başladı

Diyarbakır'da Koronavirüs'le mücadele kapsamında oluşturulan taziye ikna ekipleri, yakınları vefat edenleri başsağlığı dilemeye gelenleri evlerinde kabul etmemeleri konusunda bilgilendiriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkan Vekili Hikmet Güneş, taziye evlerinin faaliyetlerinin İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulduğunu söyledi.

Ekipte din ve sağlık görevlilerinin de yer aldığını işaret eden Güneş, "Vefat haberi duyulduğunda arkadaşlarımız taziyesi olan aileyle irtibat kurup evlerinde ziyaret ediyor. 'Kul hakkı'na girileceği vurgulanarak, taziye kurulmaması yönünde telkinlerde bulunuluyor. Sağlıkçı arkadaşlarımız da Koronavirüs'ten nasıl korunulacağı konusunda bilgiler veriyor" dedi.

Uygulamanın salgınla mücadelede önem taşıdığını aktaran Güneş, ailelerin de kendilerine destek sunduğunu ifade etti.

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