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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu' darbesi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu' darbesi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
11 Ekim 2019 Cuma 12:17
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.