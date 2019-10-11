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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu' darbesi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu' darbesi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
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