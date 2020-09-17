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Diyarbakır'da TYP kapsamında 2 bin 208 kişi istihdam edilecek

Diyarbakır'da Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 2 bin 208 kişi istihdam edilecek.
Diyarbakır'da TYP kapsamında 2 bin 208 kişi istihdam edilecek

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) Diyarbakır İl Müdürlüğünce, 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde 1750 temizlik ve 458 güvenlik görevlisi kontenjanı için 34 proje kapsamında 260 gün süreli TYP açılacağı belirtildi.

Başvuruların 17 Eylül-21 Eylül tarihlerinde yapılacağı bildirilen açıklamada, başvuruların kuruma gelmeden Alo 170 üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacağı aktarıldı.

TYP'lerin 12 Ekim 2020'de başlayacağı, 30 Haziran 2021'de de tamamlanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Noter kurası yöntemi kullanılacak. Kura, pandemi koşulları sebebiyle 6 Ekim'de tüm projeler için tek seferde elektronik olarak noter huzurunda kurum ve yüklenici temsilcileri nezaretinde çekilecektir. İlimiz genelinde açılan temizlik projeleri için erkek katılımcı seçiminde engellilik ve eski hükümlülük hariç olmak üzere erkek katılımcılar için 35 yaş alt sınırı bulunmaktadır. Güvenlik projeleri için yaş sınırı aranmamaktadır."

Açıklamada, güvenlik projelerine başvuracak katılımcı adayları için TYP’nin uygulanacağı program süresi boyunca geçerli güvenlik görevlisi kimlik kartının sisteme taratılarak yüklenmesi, meslek bilgisinin güvenlik görevlisi (silahlı ya da silahsız) olarak tanımlanması gerektiği bildirildi.

Kesin listelerin açıklanması için öngörülen tarihin 8 Ekim 2020 olduğu ifade edile açıklamada, "Kura sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp yüklenici ve İş-Kur tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (Adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, gelir tespiti, katılımcı geçmiş sorguları ve kursiyer geçmişleri sorguları) sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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