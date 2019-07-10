Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 300 polis katıldı

Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu baskını yapıldı. 300 polisin katıldığı operasyon devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 300 polisin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik başlatılan, drone da kullanılan operasyona hassas burunlu narkotik köpekler de katıldı.

Operasyon sürüyor.