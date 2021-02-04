Diyarbakır'da yakalanan gri kategorideki teröristin teşhisiyle iş birlikçi 13 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 yıl önce İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve yakalanan "Nirvana" kod isimli Tunçer'in verdiği ifade ve teşhislere ilişkin terör örgütü adına iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.
Diğer 5 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.