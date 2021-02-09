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Diyarbakır'da yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak Karacadağ OSB için ilk adım atıldı

Diyarbakır'da yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak olan ve kentin sanayisine katma değer sunan Karacadağ OSB için ilk adım atıldı.
Diyarbakır'da yaklaşık 10 bin kişilik istihdam sağlayacak Karacadağ OSB için ilk adım atıldı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa yolunda 295 hektarlık alan üzerine kurulacak olan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 179'u işletmelere dönük sanayi, 43'ü donatı alanı olmak üzere 222 parsel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen tapu teslimine, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, 7. Bölge Müdürü Murat Çalık, İl Kadastro Müdürü Cengiz Çetinkaya, Kayapınar Tapu Müdürü Ersin İde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Esat Yeşil ve Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Beşir Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Özkılıç katıldı.

Parsel tapuları, İde ve Yılmaz ile Özkılıç arasında imzalanan protokolün ardından Yeşil'e teslim edildi.

Bakanlık tarafından 2020 yılı yatırım programı içerisinde değerlendirilen Karacadağ OSB'de en küçüğü 6, en büyüğü 28 dönümlük sanayi parselleriyle mesleki ve teknik öğretim alanı, atık su arıtma tesisi, otopark, sağlık tesisi, idari ve sosyal alanlar ile gölet bulunacak.

Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası iş birliğinde, yaklaşık 10 bin kişilik bir istihdam alanı oluşturacak olan Karacadağ OSB, kentin sanayisine katma değer sağlayacak.

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