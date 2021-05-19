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Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve maket uçakların etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimi

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valiliği: Herhangi bir zayiat yok
Diyarbakır Valiliğinden, maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında herhangi bir zayiatın olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadesine yer verildi.

MSB: Saldırı girişiminde, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde zayiat meydana gelmedi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'daki üs komutanlığına yönelik saldırı girişiminde, personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini, Üs Komutanlığındaki tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na saat 00.30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üssümüzde tedbirler artırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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