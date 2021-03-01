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Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdüren anne Tokay, "Çocuklarımızı almadan, gitmeyeceğiz. Bütün dünya malı verilse evladıma değişmem. Ciğerimiz için buradayız. Yeter artık. Oğlum beni duyuyor ve görüyorsa dönsün." dedi.
Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 546'üncü gününde devam ediyor.

Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdüren anne Sariye Tokay, 2014 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlatılan eyleme de katıldığını anımsattı.

Eylemlerine kararlıkla devam ettiklerini ifade eden Tokay, şöyle konuştu:

"Burada çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımızı almadan, gitmeyeceğiz. Bizim en haklı isteğimizdir. Bütün dünya malı verilse evladıma değişmem. Ciğerimiz için buradayız. Yeter artık. Oğlum beni duyuyor ve görüyorsa dönsün. 10 yıldır peşindeyim. Oğlum artık yeter gel."

Diyarbakır'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan için eylemde yer alan anne Sultan Sultan Güger de evlat acısıyla yanıp tutuştuklarını söyledi.

Güger, "Diğer anneler gibi hepimiz aynı acıyı yaşıyoruz. Yüreğimiz yaralı, her zaman boynumuz bükük. Çocuğumuz geldiği gün bizim bayramımız olacak. Oğlum bak kaç kişi geldi. Herkes evinde anne ve babasının yanında. Seni çok özledik. Yeter artık."

Bu arada ailelere destek ziyaretleri de sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da annelere destek ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı olan ağabeyinin şimdiye kadar anneleri ziyaret etmemesini şaşkınlıkla karşıladığını dile getirdi.

Annelerin çocuklarını beklediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Annelerin yüzünü güldürelim artık. Nasıl ki Anneler Günü'nde anneye bir gül verildiğinde seviniyorsa çocuklarımız da bir güldür, annelerine teslim edin. Ağabeyim, 'dostlarım' dediği HDP'ye, İYİ Parti'ye bağlı kaldı. Bağlı kaldığı sürece bu anneleri görmezden geldi. Bu anneler ne para ne pul istiyor, sadece evlat istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinde üzerinde "Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum" yazılı döviz taşıdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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