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Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini bildirdi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilogram esrarın ele geçirildiğini ve terörün finansmanına ağır darbe indirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirildi. 

Operasyonlarda 847 kilogram toz ve 124 kilogram kubar, 45 kilogram skunk olmak üzere 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı iki sığınakta çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu.

Diyarbakır'da terörün finansmanına ağır darbe vurulan operasyonların kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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