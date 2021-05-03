Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde inşası tamamlanan yapıların hak sahiplerine teslimi sürüyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, "Sur 'daki hak sahiplerinin yüzde 90'ına ulaştık, bunların da yüzde 87'siyle uzlaştık." dedi.

Diyarbakır'da terörden temizlenen Sur ilçesinde inşası tamamlanan konut, iş yeri ve butik otellerin hak sahiplerine teslimi devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu tahrip olan Sur ilçesinde devlet eliyle başlatılan ihya çalışmaları kapsamında hayata geçirilen projelerle büyük bir dönüşüm yaşanıyor.

Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde 5 etapta yürütülen çalışmalar kapsamında TOKİ 1. etapta yer alan 47 konut, 8 iş yeri ve 2 butik otel yapısından sözleşmesi imzalanan 28'inin anahtar teslimi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce program düzenlendi.

Alipaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, ailelerin bir kısmı yaptıkları incelemelerin ardından anahtarlarını teslim alırken bazı aileler de tespit ettikleri eksiklerin giderilmesini istedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Alipaşa Mahallesi'nde 5 etaptan tamamlanan ilk etabı teslim ettiklerini, kalan diğer kısımların da hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bugüne kadar 2 bin 369 hak sahibinin TOKİ'den konut talep ettiğini, 372 hak sahibinden 302'sinin de Sur ilçesinde yapılan konutlardan talepte bulunduğunu ifade eden Bilgin, "Sur'daki hak sahiplerinin yüzde 90'ına ulaştık ve bunların da yüzde 87'siyle uzlaştık. Uzlaşmayanlarla ilgili acele kamulaştırma davasını başlattık ve 528 dava açtık. Bunların 264'ünün davaları sonuçlandı. Toplamda rızayla uzlaşma ve acele kamulaştırmayla bugüne kadar 160 milyon lira ödeme, 7 milyon lira da kira yardımı yaptık." diye konuştu.

Alandaki tescilli yapıların da restorasyonuna başladıklarını ifade eden Bilgin, 244 tescilli yapının restorasyonun devam ettiğini bildirdi.

Bilgin, hedeflerinin açık hava müzesi konumunda olan Sur ilçesini gelecek nesillere taşımak olduğunu dile getirerek, teslimi yapılan konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sur ilçesindeki çalışmalarda Dabanoğlu Mahallesi'nde 40 yapıdan 16'sı, Özdemir Mahallesi'nde 115 yapıdan 77'si olmak üzere yapımı tamamlanan 155 yapıdan 93'ü hak sahiplerine teslim edilmişti.