Diyarbakırlı ev hanımı Güneydoğu’nun ilk çiçek serasını kurdu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kendisine ait 8 dönümlük arazide Güneydoğu’nun ilk süs bitkileri ve çiçek serasını kuran Yıldız Uygun, enerji ihtiyacını güneşten sağlarken sulamayı ise damlama yöntemiyle yaptığını söyledi.

Dicle Elektrik’in Verimli Tarım Hikayeleri, Güneydoğu’nun topraklarında başarılara imza atan kahraman çiftçilere yer vermeye devam ediyor. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşayan ve kendisine ait arazide eşi ve çocuklarıyla bölgenin ilk süs bitkileri ve çiçek serasını kurduğu belirtilen ev hanımı Yıldız Uygun’un elektrik ihtiyacı için güneş enerjisini sulama için de damlama yöntemini tercih ederek çevresinde örnek olduğu vurgulandı. Seranın elektrik ihtiyacının ise 50 KVA’lık güneş enerji sistemiyle karşılandığı belirtildi.

Yıldız Uygun ve ailesinin Bismil ilçesinde Dicle nehrinin yanı başında bulunan arazilerinde daha önce sadece kendi meyve-sebze ihtiyaçları için bostan yetiştirdikleri belirtildi. Uygun, birkaç buğday ekimi denemesinde bekledikleri neticeyi alamayınca çok sevdiği çiçek yetiştiriciliği işine merak sardığını söyledi. Ayrıca eşinin de teşvikiyle süs bitkisi ve çiçek serası kurmak için finansman arayışına girdiğini ifade etti. Bunun sonucunda da iş fikrini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) kabul ettirmeyi başararak yüzde 65 oranında hibe sağladığını açıkladı.

“ÇİÇEK YETİŞTİRMEYİ ÇOCUK BÜYÜTMEK GİBİ GÖRÜYORUM”

Uygun, çiçek yetiştiriciliği ve seracılığın aslında çocukluktan itibaren en büyük hayali olduğunu söyleyerek en sevdiği çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmekten oldukça mutlu olduğunu belirtti. Çünkü çiçek yetiştirmeyi çocuk büyütmeye benzetiyor ve işini bir anne şefkatiyle yaptığını vurguluyor.

Uygun, girişimcilik hikayesini ise şöyle anlattı:

“Biz seracılığın detaylarını aslında bilmiyorduk ama çok merakım vardı. Ayrıca bölgedeki seraların hemen hepsi sebze ve meyve üretimine yönelik. Biz süs bitkileri ve çiçek yetiştirerek bir fark yaratmak istedik. Hem kendimize hem çocuklarımıza hem de bölgedeki gençlerimize iş imkânı yaratmak için böyle bir işe giriştik.”

İLK ÇİÇEKLERİNİ ANNELER GÜNÜ’NDE SATTI

Serayı kurduktan sonra ilk hasadı ise geçen Anneler Günü’nde gerçekleştiren Yıldız Uygun, “O dönemde pandemi nedeniyle kısıtlama vardı ve her yer kapalıydı. Ama biz bölgenin ilk ve tek çiçek serası olduğumuz için bunu fırsata çevirmek, seramızı tanıtmak istiyorduk. Gerek kendi sosyal medya hesaplarımızda gerekse arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz vasıtasıyla varlığımızı duyurmayı başardık. Bölgeye ait bir üretici olmamız da insanların çok hoşuna gitti. Kısıtlama nedeniyle biz kendi imkanlarımızla evlere, işyerlerine kadar servis yaptık. Talep beklentimizin de üzerinde oldu. İlk hasadın verimi bizi daha da motive etti. Bu heyecanla daha büyük işler yapma isteğimiz uyandı” diye konuştu.

“KALİFİYE ELEMAN ARIYORUZ”

Yıldız Uygun bitki yetiştiriciliği, bakımı, sulaması ve diğer konular hakkında kendi kendini yetiştirdiğini belirtti. Bu amaçla internetten yazılı ve görsel çok sayıda kaynağı okuduğunu ve halen de okumaya devam ettiğini ifade etti.

En büyük sıkıntılarının bu alanda kalifiye eleman bulamamak olduğunu ifade eden Uygun son olarak şunları söyledi:

“Bölgede çok ziraat mühendisi var ama hepsi tarla bitkisi eğitimi almışlar. Kalifiye eleman ihtiyacımızı karşılayabilsek el birliğiyle kısa sürede işleri büyütebiliriz. Çünkü bu potansiyelimiz fazlasıyla var. Bölgemizin gençleri de burada çalışma imkânı bulabilir.”