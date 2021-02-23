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Diyarbakırlı iki usta sağlık çalışanlarına destek için Karlıova Devlet Hastanesini ücretsiz boyadı

Diyarbakırlı iki usta, sağlık çalışanlarına destek vermek için Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki devlet hastanesini ücretsiz boyayarak, örnek bir dayanışma sergiledi.
Diyarbakırlı iki usta sağlık çalışanlarına destek için Karlıova Devlet Hastanesini ücretsiz boyadı

Karlıova Devlet Hastanesinde boya yapılacağını, aynı hastanede görev yapan sağlık personeli kardeşinden öğrenen Diyarbakırlı usta Ozan Güzel, bu çalışmayı arkadaşı ile gönüllü yapmak istediklerini hastane yönetimine bildirdi.

Yönetimin uygun görmesi üzerine boya ustası Ozan Güzel ve arkadaşı Esat Güngör, Diyarbakır'dan Bingöl'e gitti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının güzel bir ortamda hizmet vermesine katkı sunmak isteyen iki usta, yaklaşık bir ay süren çalışma ile 4 katlı, 50 yataklı Karlıova Devlet Hastanesinin tamamını ücretsiz boyadı.

Usta Güzel, yönetimin kabul etmesi ile zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirterek, "Yaklaşık bir ayda arkadaşım Esat Güngör ile hastanenin tamamını boyadık. Sağlık çalışanları bizler için gece gündüz demeden çalışıyor. Onlar için bir ay çalıştık. Bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.

Başhekim Zehra Bingöl ise sağlık personeli için gösterilen bu dayanışma örneğinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Böylesine duyarlı vatandaşlarımızı gördükçe sağlık çalışanları olarak gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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