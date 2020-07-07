  • BIST 117.748
  • Altın 392,101
  • Dolar 6,8587
  • Euro 7,7270
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 30 °C
»

Diyarbakırlı şoförler, maskeyi indiren yolculardan şikayetçi

DİYARBAKIR'da, vakaların arttığı bugünlerde, salgınla mücadele kapsamında, maskesiz yolcu almanın yasak olduğu minibüslerde, şoförler gerekli tedbirleri aldıklarını ama yolcuların çoğunun araca bindikten sonra maskeyi çenesine indirdiğini söyledi
Diyarbakırlı şoförler, maskeyi indiren yolculardan şikayetçi

Diyarbakır'da normalleşme sürecinin ardından özellikle maske kullanımındaki dikkatsizlik nedeniyle, son günlerde koronavirüs vakaları artış göstermeye başladı. Pandemi hastanelerinin doluluğa yakın oranda faaliyet gösterdiği kentte, salgından etkilenen ulaşım sektöründe de araçlara maskesiz binmek ve belli bir kapasitenin üzerinde yolcu almak yasaklandı. Kentte sabit noktalarda ve mobil ekipler aracılığıyla denetimler sürerken, sokağa maskesiz çıkanlara ceza uygulanıyor. Minibüs şoförleri de kendi denetimlerini yaparak, maskesiz yolcuları araca almıyor. Şoförler, maskesiz gelen yolcuların mağdur olmaması amacıyla da araçlarında bulundurdukları maskeleri 1 TL karşılığında yolcuya veriyor. Şoförler, zaman zaman maskesi olduğu halde, takmamakta ısrar eden yolcuları da araçtan indirmek zorunda kalıyor.

'YOLCU MASKELİ BİNİYOR, ARKAYA GİDİNCE MASKEYİ İNDİRİYOR'

Minibüsü şoförü Süleyman Tarhan, maskesiz yolcu almadıklarını belirterek, "Arabalarda maske bulunuyor. Maskesi olmayan yolcularımıza 1 TL karşılığında veriyoruz. Bu ticaret amaçlı değil, yolcuların araçlara binmeleri içindir. Bunun yanında kolonyamız var. Dezenfektanımız var. Biz kendi önlemimizi alıyoruz. Yalnız, yolculardan bizi mesul tutuyorlar. Yolcu maskeli biniyor. Arkaya gidip maskesini indirdiği zaman trafik polisleri hem bize hem yolcuya ceza yazıyor. Bu durumda şoför esnafı olarak biz de mağdur oluyoruz. Biz arkadaki yolcuyu göremiyoruz. Yolcu maskeli biniyor. Arkaya gidince maskesini aşağı indiriyor. Biz sürekli önümüze mi bakalım, yana mı bakalım, yolcuyu mu kontrol edelim? Bu konuda bir mağduriyetimiz var. İçişleri Bakanlığı'ndan bu duruma bir el atmasını talep ediyoruz. Pandemi döneminde minibüsteki yolcu sayılarında bir azalma var. Biz şu anda Türkiye'de en ucuz toplu taşımacılığı yapan illerin başındayız. Yeni valimizden talebimiz, şu an şoförlerin evine ekmek götürmesi için bu rayiç konusunda bir düzenleme yapılması" dedi.

'ZARARINA ÇALIŞIYORUZ'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her akşam minibüsleri dezenfekte ettiklerini ifade eden Nurettin Yolcu da, "Maskesiz yolcu ihtimaline karşı araçta maske bulunduruyoruz. Yolculara maske veriyoruz. Tedbirlere riayet ediyoruz. Zararına çalışıyoruz. Gerekli mercilerin bu konuda bir önlem almaları, bir rayiç düzenlemesi, bir zam yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yolcu Zübeyda Çelebi de minibüslere maske takarak bindiğini dile getirerek, "Maske olmadığı zaman da zaten dolmuşta veriyorlar. Bence iyi bir uygulama. Ben önlem olarak, maske takıyorum. Sık sık ellerimi yıkıyorum" ifadesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari'de bir terörist teslim oldu07 Temmuz 2020 Salı 11:20
  • Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek07 Temmuz 2020 Salı 10:38
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor07 Temmuz 2020 Salı 10:36
  • Haksız kesilen elektrik faturalarının bedelini KDK yardımıyla geri aldı07 Temmuz 2020 Salı 10:35
  • Bakan Pakdemirli: Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı07 Temmuz 2020 Salı 10:21
  • Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, Türkiye'nin turizmdeki Kovid-19 önlemlerini değerlendirdi07 Temmuz 2020 Salı 10:20
  • Sultangazi'de hareketli anlar07 Temmuz 2020 Salı 10:16
  • TBMM yeni Başkanını seçiyor! İşte adaylar07 Temmuz 2020 Salı 09:49
  • Bunu bile yaptılar! Kırmızı ette büyük tehlike: Alırken dikkat edin!07 Temmuz 2020 Salı 09:47
  • İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi07 Temmuz 2020 Salı 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti