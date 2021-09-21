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Diyarbekirspor Token'e yoğun talep

Türkiye'de Fan Token projeleri ile piyasaya adım atan kulüplerden olan Diyarbekirspor Token’in piyasaya sürdüğü 21 milyonluk ilk adedin yüzde 20’si ilk haftada satılarak önemli bir başarıya imza atıldı.
Diyarbekirspor Token'e yoğun talep

Türkiye’de hızla artan kripto para piyasasına adım atan kulüplerden olan Diyarbekirspor’un gelir elde etmek ve taraftarlar arasındaki sinerjiyi ve ekonomik bağları güçlendirmek üzere piyasaya çıkardığı 21 milyon tokenin yüzde 20’si ilk haftada satılarak önemli bir başarı sağlandı.

Bir çok önemli kulübün girdiği kripto para piyasasına hızlı giriş yapan Diyarbekirspor Token (DBS), kentin plakasının 21 olmasından esinlenerek 2,1 TL’den satışa çıkardığı tokenler kısa sürede dünyanın her yerinden ilgi görmeye başladı.

Tokenlerin bölgede de ilgi bulmasını amaçlayan şirket yönetimi, bu amaçla önümüzdeki günlerde lansman toplantısı yapacak, bir çok etkinlikle geniş kitlelere ulaşmaya çalışacak.

Diyarbekirspor Token, TFF 2.Lig’de mücadele eden Diyarbekirspotr AŞ’nin yanı sıra bölgedeki diğer spor kulüplerine ve spor organizasyonlarına da sponsor olarak ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan spor camiasına maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Şirket yetkilileri, bu amaçla bazı çalışmalar yapıldığını dile getirdiler. Fan tokenlerin hem kulüplere hem taraftarlara ve halka ciddi getirisi olacağının altını çizen Diyarbekirspor Token yetkilileri,ilk aşamanın 21 Ekim’de listeleneceğini ifade ederek piyasaya toplam 221 milyonluk rakamla adım attıklarını ve bu rakamın zamanla artacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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