Diyetisyen Nimet Kültekin'den dikkat çeken açıklama "Hafife Almayın!"

Diyetisyen Nimet Kültekin, yaz aylarında sağlıklı bir yaşam için su tüketiminin hafife alınmaması gerektiğini söyleyerek, “Susamayı beklemeden su tüketin. Günlük en az 2,5 litre su için. Meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın." dedi.

Gazetemize konuşan Kudret İnternational Hastanesi Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Nimet Kültekin, yaz aylarında doğru beslenme nasıl olmalıdır? sorusunu cevapladı. Kültekin, sıcak havalarda vücutta çok fazla su kaybı yaşandığına işaret ederek, “Susamayı beklemeden su tüketin. Günlük en az 2,5 litre su için. Meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın. Yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçının. Uyku düzeninizi bozmayın” dedi.

BAŞ DÖNMESİ, HALSİZLİK, BAYILMA

Kültekin, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su kaybının fazla olduğunu, su ihtiyacı hissedilmese bile deri veya solunum yoluyla kaybedilen su miktarının bir hayli çok olduğunu kaydetti. Su kaybına bağlı olarak; baş dönmesi, halsizlik, bayılma gibi durumlar ortaya çıktığını hatırlatan Kültekin, yaz aylarında kaybedilen suyu yerine koymanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

EN AZ 2,5 LİTRE TÜKETİN

Kültekin, “Vücudumuzdaki sıvı kaybı; ter, solunum, dışkı ve idrar ile olur. Hava sıcaklığı artınca nefes alıp vermek bile sıvı kaybına neden olur. Bu nedenle günlük 2-2,5 litre kadar su tüketmek sağlığımız için büyük önem taşır. Egzersiz yapıldığında, bu miktara her yarım saat için 1-2 bardak daha su eklenmelidir. Susamayı beklemeden su tüketin, mutlaka düzenli için. Su oranı yüksek olan ve elektrolit dengeyi sağlayacak yoğurt, ayran cacık tüketimini de unutmayın” şeklinde konuştu.

MEYVEDE AŞIRIYA KAÇMAYIN

“Meyve tüketiminde aşırıya kaçmayın” diyerek uyarıda da bulunan Kültekin, sözlerini şöyşe sürdürdü, “Meyve tüketimimizi en çok yaz aylarında yapıyoruz. Meyveler vitamin ve mineral desteği, posası ve daha birçok sebepten dolayı günlük beslenmemizde mutlaka yer alması gereken bir besin grubu.”

DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

“Vücudumuz her şeyin fazlasını yağa dönüştürdüğü gibi fazla yediğimiz meyveleri de yağ olarak depoluyor. Sağlıklı besinleri de aşırı tüketirseniz bu size kilo olarak geri dönecektir. Meyveleri günde 2-3 porsiyon olacak şekilde aşırıya kaçmadan tüketmemiz dengeli beslenebilmemiz açısından doğru olacaktır.”

YAĞLI VE ŞEKERLİ YİYECEKLERDEN KAÇININ

“Aşırı yağlı ve şekerli yiyecekler yemeyin: Sıcak havalarda su, vitamin ve mineral içeriği yüksek meyve, sebze ve tam tahıllara dayalı bir beslenme şekli daha uygundur. Taze sebze, meyve ve salata yaz ayları için en iyi seçimdir, Kızartmalar, aşırı yağlı gıdalardan veya sakatatlardan kaçınılmalı. Bunların yerine ızgara, buğulama, haşlama olarak hazırlanmış, az yağlı etler yenilmeli. Kan şekerinin hızla yükselip, hızla düşmesine sebep olan yağlı, şekerli, ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketilmeli.”

UYKU DÜZENİ KİLO SEBEBİ OLABİLİR

Son olarak uyku düzenin de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kültekin, yaz aylarında uyku düzeninin değişebildiğini bunun da kilo alımını tetikleyebildiğini dile getirdi. Yeterince kaliteli bir uyku alınmadığında vücudun açlık hormonlarını düzenlemekte zorlandığını vurgulayan Kültekin, açlık hormonu olan ghrelinin artması ve tokluk hormonu olan leptinin düşmesi açlık hissedilmesine yol açabileceğini söyledi. Kültekin, “Uykusuz kaldığınızda aslında aç olmasanız bile açlık hissedebilirsiniz. Günlük 6-8 saat kadar uyumaya özen gösterin” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA