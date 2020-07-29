Diyetisyen Zehra Kelat bayram uyarısı! Beslenmeye Dikkat!

Sağlık Bakanlığı diyetisyenlerinden Zehra Kelat, Kurban Bayramı’nda sağlıklı ve doğru beslenme için dikkat edilmesi gereken hususları gazetemize anlattı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından “Kurban Bayramı sürecince nasıl sağlıklı ve doğru beslenilir” konusu uzman diyetisyenler eşliğinde anlatıldı. Kurtuluş Parkı Hekimevi’nde gerçekleştirilen programda Bakanlıkta görevli diyetisyenler, merak edilen soruları cevaplarken alanda bir de örnek “sağlıklı bayram sofrası” hazırladılar.

“24 SAAT DİNLENDİRİLMELİ”

Programda hazırlanan sofrada et yemeklerinin yanı sıra bulgur pilavı, mercimek çorbası, yoğurt, sebze yemekleri, kahvaltılık olarak yumurta, domates, peynir, zeytin, tatlı olarak da sütlaç yer aldı. Konu hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü diyetisyenlerinden Zehra Kelat, sağlıklı bir bayram geçirebilmek için yapılması gerekenler olduğunu söyleyerek, kurban etinin tüketilmeden önce 24 saat buzdolabında dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“YAĞDA KIZARTMAYIN”

Etin pişirilme yöntemin ise çok önemli olduğuna dikkat çeken Kelat, “Yağda kızartma istemiyoruz. Etlerimizde zaten görünmeyen yağlar var. Bu yağı değerlendiriyoruz ve etimizin içerisine; biber, domates, soğan gibi değişik sebzeler koyarak ağırlığını alıyoruz. Eti isteyen soteleyebilir, dileyen kızartabilir ya da haşlayabilir” dedi.

SEBZE VE SALATA TÜKETİN

Sebze ve salata tüketiminin de ihmal edilmesi gerektiğini hatırlatan Kelat, etin sindirimi zor olan bir besin olduğunu, sebze ve salatanın, hem içinde barındırdığı demirden hem de sindirime yardımcı olmasından dolayı muhakkak sofrada bulundurulması gerektiğini kaydetti.

PORSİYON BÜYÜKLÜĞÜNE DİKKAT

Kelat sözlerini şöyle sürdürdü, “Porsiyon büyüklüğüne dikkat edilmesi gerekiyor. Pandemi sürecinde uzun bir süre evlerde kaldık. Kendimizin kilo konusunda ne durumda olduğunu iyi analiz etmemiz lazım. Kilo kontrol problemi olanlar uzman desteği almalı ve kendi ihtiyaçlarından fazlasını tüketmemelidir.”

ŞERBETLİ TATLILARDAN UZAK DURUN

“Tatlı seçimi olarak da sütlü tatlıları öneriyoruz. Bunun yanı sıra taze ve kurutulmuş meyvelerle, yağlı tohumlarla yapılan tatlıları öneriyoruz. Şerbetli ve ağır tatlıları önermiyoruz.”

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA UYARILAR

“Kronik hastalığı olanlar da bayramda beslenmesine çok dikkat etmeli. Mideyi tıka basa asla doldurmamalılar. Özellikle reflü şikâyeti olanlar, yatmadan 2 saat önce besin tüketimini bırakmaları gerekiyor. Etteki yağın ağırlığını alacak, ayran, sebze vb. gibi şeyler etin yanında tüketilmesini de sağlık açısından öneriyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA