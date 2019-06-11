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Diziyi Doğu, haberi Karadeniz izliyor

RTÜK'ün verileri, dizi filmleri en fazla yüzde 33,4 oranı ile Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların, haber bültenlerini ise yüzde 27,7'lik oranla Karadenizlilerin tercih ettiğini ortaya koydu.
Diziyi Doğu, haberi Karadeniz izliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) "Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu"nda, Türkiye'nin TV izleme haritasına da yer verildi. 

Buna göre, dizi filmleri yüzde 33,4’lük oranla en çok Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan vatandaşlar tercih ediyor. Dizi film izlenme oranlarında İzmir ikinci, İstanbul ise üçüncü sırada yer alıyor.

Haber bültenlerinin izlenme verilerine bakıldığında, yüzde 27,7'lik oranla ilk sırada bulunan Karadeniz Bölgesi'ni, sırasıyla İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri izliyor. Haber bültenlerini yüzde 19,9 oranı ile en az Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlar tercih ediyor.

Eğlence, sanat ve spor programlarını en fazla İstanbullu, kültür programlarını ise Ankaralılar izliyor. Eğitim yayınlarına en çok Karadenizli vatandaşlar ilgi gösteriyor.

TV'de film izlemeyi 6,7 oranı ile en çok İzmirliler tercih ederken, çocuk programları yüzde 14,9'luk payla en fazla Güneydoğu'da izleniyor.

Eğitim programlarını gençler değil yaşlılar izliyor
İzleyicilerin yaş grubuna bakıldığında, dizi filmleri yüzde 34,5'lik payla 12-19 yaş aralığındakiler izlerken, bunu 55 yaş üstü takip ediyor.

Spor programlarını 45-54, kültür programlarını ise 35-44 yaş aralığındaki vatandaşlar en çok izliyor.

Eğitim programları ise tüm yaş gruplarında oldukça az tercih ediliyor. Ancak bu tür programların takipçileri arasında yüzde 3,6 oranı ile 55 yaş üstü en çok, yüzde 1,6 oranı ile 12-19 yaş arası en az yer alıyor.

"Halkımıza müteşekkiriz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bölgesel izlenme sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, raporun, televizyon sektörü için çok önemli veriler içerdiğini ve yayıncılara rehber olacağını söyledi.

Türkiye'de günde ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izlendiğini bildiren Şahin, şöyle devam etti:

"2018 vatandaş bildirimleri raporumuz gösterdi ki televizyon izlemeyi çok seven halkımız, yayınlar konusunda da çok duyarlı. İçerikleri eleştiren vatandaşımız, bizlere ulaşarak tepkilerini dile getiriyor. Raporda ortaya çıkan gerçek, eleştirilerini RTÜK İletişim Hattı’na ileten halkımızın bizlere güvenmesi. Kendilerine müteşekkiriz. Biz de vatandaşlarımızın tercihleri doğrultusunda düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz."Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) "Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu"nda, Türkiye'nin TV izleme haritasına da yer verildi. 

Buna göre, dizi filmleri yüzde 33,4’lük oranla en çok Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan vatandaşlar tercih ediyor. Dizi film izlenme oranlarında İzmir ikinci, İstanbul ise üçüncü sırada yer alıyor.

Haber bültenlerinin izlenme verilerine bakıldığında, yüzde 27,7'lik oranla ilk sırada bulunan Karadeniz Bölgesi'ni, sırasıyla İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri izliyor. Haber bültenlerini yüzde 19,9 oranı ile en az Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlar tercih ediyor.

Eğlence, sanat ve spor programlarını en fazla İstanbullu, kültür programlarını ise Ankaralılar izliyor. Eğitim yayınlarına en çok Karadenizli vatandaşlar ilgi gösteriyor.

TV'de film izlemeyi 6,7 oranı ile en çok İzmirliler tercih ederken, çocuk programları yüzde 14,9'luk payla en fazla Güneydoğu'da izleniyor.

Eğitim programlarını gençler değil yaşlılar izliyor

İzleyicilerin yaş grubuna bakıldığında, dizi filmleri yüzde 34,5'lik payla 12-19 yaş aralığındakiler izlerken, bunu 55 yaş üstü takip ediyor.

Spor programlarını 45-54, kültür programlarını ise 35-44 yaş aralığındaki vatandaşlar en çok izliyor.

Eğitim programları ise tüm yaş gruplarında oldukça az tercih ediliyor. Ancak bu tür programların takipçileri arasında yüzde 3,6 oranı ile 55 yaş üstü en çok, yüzde 1,6 oranı ile 12-19 yaş arası en az yer alıyor.

"Halkımıza müteşekkiriz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bölgesel izlenme sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, raporun, televizyon sektörü için çok önemli veriler içerdiğini ve yayıncılara rehber olacağını söyledi.

Türkiye'de günde ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izlendiğini bildiren Şahin, şöyle devam etti:

"2018 vatandaş bildirimleri raporumuz gösterdi ki televizyon izlemeyi çok seven halkımız, yayınlar konusunda da çok duyarlı. İçerikleri eleştiren vatandaşımız, bizlere ulaşarak tepkilerini dile getiriyor. Raporda ortaya çıkan gerçek, eleştirilerini RTÜK İletişim Hattı’na ileten halkımızın bizlere güvenmesi. Kendilerine müteşekkiriz. Biz de vatandaşlarımızın tercihleri doğrultusunda düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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