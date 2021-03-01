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Djokovic zirvede en uzun süre kalma rekorunda Federer'i yakaladı

Novak Djokovic, "Bir numarada en uzun süre kalma rekoruna ortak olmak, beni çok rahatlattı. Bundan sonra dikkatimin çoğunu, sonraki grand slam turnuvalarını kazanmaya vereceğim." dedi.
Djokovic zirvede en uzun süre kalma rekorunda Federer'i yakaladı

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında toplam 310 hafta zirvede yer almayı garantileyerek bu alanda İsviçreli Roger Federer'in rekoruna ortak oldu.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta geçen ay yaşadığı şampiyonluğun ardından tek erkekler dünya sırlamasında gelecek haftayı da ilk sırada tamamlamayı garantileyen 33 yaşındaki Djokovic, Federer'in 310 haftalık zirve rekorunu egale etti.

Bunu başardığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Novak Djokovic, "Bir numarada en uzun süre kalma rekoruna ortak olmak, beni çok rahatlattı. Bundan sonra dikkatimin çoğunu, sonraki grand slam turnuvalarını kazanmaya vereceğim." dedi.

Kariyerinde 18 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic'in tenis tarihinde en uzun süre zirvede kalan sporcu konumuna gelebilmesi için önünde hala zorlu bir süreç bulunuyor.

Tek kadınlarda Steffi Graf (377 hafta), Martina Navratilova (332 hafta) ve Serena Williams (319 hafta ), zirvede en uzun süre kalan tenisçiler sıralamasında Djokovic'in önünde yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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