DNA'mız saklansın

Türk Milli Kuvvetler Vakfı Genel Başkanı Fatih Şimga, “Türk ırkının genetik yapısıyla oynanıyor” diyerek, Türklerin DNA ve gen yapısının yüksek güvenlikli bankalarda saklanması çağrısında bulundu.

Türk Milli Kuvvetler Vakfı (TÜMKUV) Genel Başkanı Fatih Şimga, vakfın kuruluş amacı ve projeleriyle ilgili gazetemize bilgi verdi. Kuvayi Milliye ruhuyla kurulan bir vakıf olduklarını vurgulayan Şimga, “Türk milletinin özü olan yardımlaşma ve dayanışma duygusunun vatanını, milletini, devletini seven hayatını ve hayallerini aziz Türk milletine vakfetmiş insanların kurumsallaşmış kimliği, vücut bulan şeklidir” dedi.

“KUVAYİ MİLLİYE RUHUNU GÜNÜMÜZE YANSITMAK İSTİYORUZ”

2020 yılında resmi gazetede yayımlanarak faaliyetlerine başladıklarını söyleyen Şimga, “Amacımız atalarımızdan yadigar kalan Kuvayi Milliye ruhunu günümüze yansıtmak ve Kuvayi Milliye ruhu ile tekrardan milletimizin ve devletimizin yeniden yanında olmak” ifadelerini kullandı.

“VAKIF KÜLTÜRÜ EŞİTTİR YARDIMLAŞMADIR”

Şimga, ülkemizdeki pek çok STK’ya güvenin azaldığını, bu güveni yeniden sağlamak için çalışacaklarını kaydederek şunları söyledi: “Ülkemizde vakıflara güven yok. Bu durum bizim için üzücü. Selçuklu’dan günümüze devam eden vakıf kültürünün günümüzde maalesef güvenini yitirmiş haline gelmesi beni çok derinden üzmüştür. Tarihten bu yana vakıf kültürü eşittir yardımlaşmadır. Bu kültürün birtakım yolsuzluklarla, tacizlerle veyahut gayri ahlaki durumlarla anılması üzücüdür. Nasıl ki bizden önce bir avuç Türk bir araya gelip de Kurtuluş Savaşı'nı başlattığıysa, vakıflar açtıysa, vatanı milleti için bir şey yaptıysa biz de günümüzün Kuvayi Milliyecileri olarak vakıflaştık. Kuvayi Milliyeyi kendimize yol, hedef, gaye olarak belirledik.”

“LOGODA TÜRK’ÜN ŞANLI TARİHİ VAR”

Özel bir logoları bulunduğunu anlatan Şimga, “Türk güçlerinin sembollerini yansıtan bir logo oluşturduk. Logomuz başlı başına bir özelliğe sahip. 16 yıldızla başladık ama Türk dünyasındaki önemli isimler beni aradı: ‘Şah İsmail Safevi Devleti'nin Türk devleti olduğunu bile bile neden 17. yıldızı koymadın?’ dediler. Logomuzu 16 yıldızdan 17 yıldıza taşıdık. Logomuzda Oğuz Kaan'ın kağanlık mührü vardır ve Türk’ün geçmişi şanlı tarihi vardır” dedi.



PROJELER HAZIR

7 ay önce kurulan vakfın teşkilatlanmasına ve proje çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Şimga, dikkat çekici çok sayıda projelerinin bulunduğu ve bu projeleri hayata adım adım geçireceklerinin bilgisini verdi. Şimga, “Vakıf olarak ilk önceliğimiz şehit aileleri, ikinci önceliğimiz gaziler ve gazi yakınları, üçüncü önceliğimiz dünyadaki tüm mazlumlar. Bu gaye ve amaçla kurulduk” sözlerini ekledi.

“TÜRKLERİN DNA’SI SAKLANSIN”

Türk Milli Kuvvetler Vakfı’nın dikkat çekici bir projesiyle ilgili bilgi veren Şimga, şunları kaydetti: “En önemli projelerimizden birisi Türk ırkının DNA ve gen yapılarının yüksek güvenlikli bankalarda toplanmasını ve kaybolmamasını sağlamak. Çünkü bizim genetik yapımızla oynandığını dünya biliyor. Bu DNA ve genler çok güvenlikli bankalarda korunması lazım devlet tarafından. Bu konuda bir proje üretip devletimize sunacağız. Devletimiz de bu projeye sahip çıktığı zaman Türk milleti için çok önemli bir proje olacak bizden sonraki kuşaklara.”

“GENÇLERİ KAZANMAK LAZIM”

Maneviyatını inançlarından alan bir gençlik oluşturmak için çalıştıklarını da söyleyen Şimga, “Yetişen genç neslimizin çok zeki olduğunu biliyoruz. Ama maalesef bir kısım gencimiz camilerden koptu, bir kısım gencimiz Anıtkabir'e düşman oldu, birtakım gencimiz maalesef bayrağa düşman oldu. Gençlerimiz yurt dışında yaşamak istiyor. Bunların önüne geçebilmek için radikal kararlar ciddi projelere ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



