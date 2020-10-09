  • BIST 1.156
  • Altın 488,506
  • Dolar 7,9101
  • Euro 9,3257
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 22 °C
»

Doç. Dr. Ali Rıza Köşker: Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin

Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığının Japonya'da tüketildiğini, ancak bu durumun Türkiye'de de tüketilebilir anlamına gelmeyeceği uyarısında bulundu.
Doç. Dr. Ali Rıza Köşker: Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin

Doğal yaşam alanı Kızıldeniz olan balon balıkları Süveyş Kanalı’ndan geçerek geldikleri Akdeniz ve Ege'de sıklıkla görülmeye başladı. Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığı türleriyle ilgili araştırmalar yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, son dönemlerde özellikle Akdeniz'de sıklıkla görülen ve deniz popülasyonunu tehdit eden balon balığına karşı vatandaşları uyardı. Yakalanan balon balıkların kesinlikle tüketilmemesini aktaran Köşker, "Akdeniz Denizler Toksin Araştırma Grubu olarak ülkemizde yaygın olan 4 balon balığının türünü belirledik. Bu tür zehir ve toksin düzeyini araştırdık ve insan için ciddi zehir miktarı olduğunu saptadık. Önemli bir halk sağlığı sorunu ve kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor" dedi. 

Balon balığının bazı ülkelerde tüketildiğini söyleyen Köşker, "Balon balığının zehri dünyada bilenen en belirgin denizsel zehirdir ve panzehiri yoktur. Japonya'da bu balıklar yeniyor diye bir şehir efsanesi var. Onların denizlerinde çıkan balıkla bizim denizlerimizdeki balığın zehir düzeyi aynı değil. Ayrıca orada balığı hazırlayan ustalar 2 yıllık bir eğitimin ardından bunu yapma yetkinliğine sahip oluyor. Tekrar ediyorum bu balık bizim ülkemizdeki çıkan balıklardan farklı bir tür" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüsü yenen KOAH hastası alkışlarla taburcu oldu06 Ekim 2020 Salı 21:39
  • 'Sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs yayılımını azaltmada işe yaramıyor'06 Ekim 2020 Salı 11:05
  • Bakan Koca DSÖ'nün Türkiye sözleri hakkında konuştu06 Ekim 2020 Salı 10:11
  • Yazı tahtaları evlere girdi, uzmanlar tebeşire karşı uyardı06 Ekim 2020 Salı 09:54
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar06 Ekim 2020 Salı 09:11
  • Akdeniz Üniversitesi: Başkan Böcek'in takibi, yoğun ve eksiksiz yapılıyor05 Ekim 2020 Pazartesi 13:55
  • Bakan Koca'dan teşekkür mesajı05 Ekim 2020 Pazartesi 12:41
  • Sağlık Bakanlığı'ndan yeni kamu spotu05 Ekim 2020 Pazartesi 09:53
  • Reishi mantarı nedir? Faydaları neler?04 Ekim 2020 Pazar 14:06
  • Bebekleri tuzlama geleneği ölüme sebebiyet verebilir04 Ekim 2020 Pazar 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti