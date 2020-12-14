Doç. Dr. Berkay Ekici Çin aşısını tavsiye etti

Doç. Dr. Berkay Ekici Çin aşısının ciddi bir yan etkisinin görülmediğini belirterek, “Bu aşının yapılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama çalışmasının 25 Aralık’ta başlaması beklenirken bir yandan da daha önce Çin’den gelmiş olan aşıların gönüllü olan vatandaşlara yapılmasına devam ediliyor. Ancak daha önce koronavirüse yakalanmışların aşı olup olmayacağı, ya da aşı yaptırmakta kararsızlık yaşayanlar için bazı soru işaretleri de yok değil. Gazetemize konuyla ilgili açıklama yapan Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berkay Ekici, aşıyla ilgili ciddi yan etkilere rastlanılmadığını belirterek “Bu aşının yapılmasını tavsiye ediyorum. Hastalığı geçiren hastaların aşılanması için net bir bilgi şuan için yoktur. Ancak %90-95, 6 aya kadar koruma bildiriliyor. O nedenle, özellikle son 2 ay içinde geçirenlerin veya 6 aya kadar geçirenlerin aşı olmasını önermiyorum” ifadelerine yer verdi. Doç. Dr. Ekici aşı ile ilgili şu bilgileri verdi:

CİDDİ YAN ETKİLERİ GÖRÜLMEDİ AŞIYI TAVSİYE EDİYORUM

“Çin’ den gelen aşı ile ilgili bir takım bilgiler aktarmaya çalışacağım. Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre hazırlanan bu aşıda, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor. İnaktif sinovak COVID aşısı 1 milyondan fazla kişiye Çin’ de yapıldı. Şuan içinde Türkiye’ de Faz III çalışması devam ediyor. Şuana kadar önemli bir yan etki bildirilmedi. Erken faz deneylerinde de antibody ilişkili hastalığın artması, çoğalması veya daha kötü geçirilmesi gibi testleri de yapılmış olup, böyle bir etkiye de rastlanmamıştır. O nedenle biz erken ulaşabildiğimiz etkili aşıyı yaptırmayı tavsiye ediyorum. Yakın gelecekte de diğer aşılara da ulaşma olasılığımızın da oldukça düşük olması sebebi ile bu aşının yapılmasını tavsiye ediyorum. “

SON 6 İÇERİSİNDE COVİD 19 GEÇİRENLERE AŞIYI ÖNERMİYORUM

“Hastalığı geçiren hastaların aşılanması için net bir bilgi şuan için yoktur. Ancak %90-95, 6 aya kadar koruma bildiriliyor. Re-enfeksiyonlar bildiriliyor ama bunlar 1/1000’ den daha düşük oranlardadır ve 2-6 ay arasında bildiriliyor. O nedenle, özellikle son 2 ay içinde geçirenlerin veya 6 aya kadar geçirenlerin aşı olmasını önermiyorum. Ancak bilgilerin net olmaması sebebi ile, burada kişisel tercih durumu vardır. Burada kişi aşı olmak isteyebilir. Bu durumda, antikor yanıtının kuvvetlendirilmesi gibi olumlu bir durum oluşabileceği gibi, lokal veya sistemik yan etkilerin daha şiddetli olması gibi durumla karşılaşılabilir. Bu sebeple, 6 aya kadar COVID geçiren kişilerin aşı olması kişisel tercihtedir. Ancak, hekim görüşüm, COVID sonrası 6 aya kadar aşı olunmasını tavsiye etmiyorum. Eğer kendim COVID geçirmiş olsa idim bu şekilde karar alırdım. Gebeler, gebeliklerinin ilk 3 ayında aşı olmamalıdır, sonrasında olabilirler. Bu konularda uzun vadeli, prospektif randomize çalışmalar olmaması sebebi ile bu görüşler tecrübeye dayalı şahsi görüşlerimdir.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA