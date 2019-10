Doç. Dr. Demet ALTUN'dan 'grip aşısı' önerisi

Doç. Dr. ALTUN, “Grip aşısı gribe yakalanma olasılığını azaltmanın yanı sıra sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara karşı koruması açısından önerilmektedir” dedi.

Havaların özellikle akşam saatlerinden itibaren giderek soğumasıyla kış hastalıklarının başında gelen gribal enfeksiyon vakaları artmaya başladı. Özellikle çocukların okullarda yetişkinlerin de toplu taşımadan iş yerlerine kadar bu hastalığa yakalanması çok kolay. Konu hakkında gazetemize konuşan Ufuk Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Demet ALTUN gribin kendisiyle beraber pek çok hastalığı tetiklediğini belirtti. Gripten sonra oluşacak bu hastalıklara karşı ise Türkiye’ye yakında gelecek olan grip aşısını şiddetle önerdi. Doç. Dr. ALTUN, “Grip aşısı gripten ziyade sonrasında oluşabilecek menenjit, ensefalit gibi ölümcül komplikasyonlara karşı korur. Korkulan grip belirtileri değil gribe neden olan influenza virüsüdür” dedi. Öte yandan Doç. Dr. ALTUN 6 aydan küçük çocuklu ailelerde koza taktiğinin uygulanarak ailelerin aşı olması gerektiğini söyledi.

SONRASI OLUŞACAK KOMPLİKASYONLAR ÇOK CİDDİ

Doç. Dr. ALTUN gribe neden olan influenza virüsünün özellikle küçük çocuklarda daha ağır seyrettiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“İnfluenza virüs enfeksiyonları özellikle küçük çocuklarda daha ağır seyretme ve daha ağır seyreden diğer solunum yolu enfeksiyonlarına zemin oluşturma eğilimindedir. Bunlar ölümcül derecede yüksek komplikasyonlardır. İnfluenza virüsü menenjit, ensefalit ve miyokardite neden olabilir. Ayrıca influenza enfeksiyonlarının özellikle okul cağı çocuklarında salgınlar yaptığı, çocuklarda başlayan salgınların erişkinlere yayıldığı, okul devamsızlığı, sağlık işgücü ve çalışan anne-babalar açısından iş günü kaybına yol açtığı bilinmektedir.”

MESELE YALNIZCA GRİP OLMASI DEĞİL

“Mevsimsel influenza aşısı, gribe yakalanma olasılığını azaltmakla beraber çocukları bütün grip enfeksiyonlarından koruyamasa bile sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara karşı korur. Bu konuda aileler bilgilendirilerek, aşılamanın risk grubu öncelikli olmak üzere 6 aylıktan büyük bütün sağlıklı çocuklara uygulanmasına yönelik çabalar desteklenmelidir.”

HER YIL YENİLENMELİDİR

“Mevsimsel influenza (grip) aşısı her yıl uygulanır. Grip aşısı salgın yapma olasılığı yüksek olarak ön görülen virüs tiplerine göre her yıl yeniden hazırlandığından, korunmanın sürdürülmesi isteniyorsa her yıl yinelenmelidir. Aşılama Eylül-Nisan ayları arasında uygulanabilir. Ancak aşının özellikle ilk kez uygulanacak ve 2 doz verilecek çocuklarda influenza virüs enfeksiyonu mevsimi başlamadan ya da başlangıcında Eylül ve Ekim aylarında uygulanması önemlidir. Fakat aşı için hiçbir zaman geç kalınmış değildir. Mevsimsel grip aşılaması, ilk kez aşılanacak olan 6 ay - 8 yaştaki çocuklarda 4 hafta arayla 2 kez, sonraki yıllarda yılda 1 kez yapılır. 9 yaşından büyüklerde yılda 1 kez yapılır.”

KOZA STRATEJİSİ

“Koza Stratejisi” dediğimiz korunma yönteminde 6 aydan küçük çocukların adeta çevresi bir koza gibi örülür. Çocuğun yakın ilişkide bulunduğu evinde bulunan bütün bireyler bakıcısı, annesi, babası aynı evde yaşadığı büyükanne ve babalar da mevsimsel grip aşısını olmalıdır.”

RİSK GRUPLARINA DİKKAT

“Risk grubu olarak kabul edilen kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, diyabet, bağışıklık yetmezliği gibi hastalıklara sahip çocuklardır. Dünya Sağlık Örgütü 6 aydan büyük çocuklarda risk grubunda olanların öncelikle aşı olması gerektiğini, diğer çocuk ve ergenlerin de grip aşısı olmalarını öneriyor.”

