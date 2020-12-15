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Doç. Dr. Selçuk: Van'daki deprem, bindirme fayı üzerinde meydana geldi

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, kentte meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Doç. Dr. Selçuk: Van'daki deprem, bindirme fayı üzerinde meydana geldi

Van’da saat 00.58’de merkez üssü Tuşba ilçesinin Ermişler Mahallesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından 2012 yılında, diri fay haritasında Van Gölü Havzası'nda birçok aktif fay tanımlandığını belirtti. Yaptıkları çalışmalarda başka aktif faylar da belirlediklerini ifade eden Doç. Dr. Sağlam Selçuk, şöyle konuştu:

"Dün gece meydana gelen deprem bizim Ermişler veya Çolpan fayı olarak değerlendirdiğimiz yaklaşık 30-35 kilometre uzunluğunda güneye doğru eğimli bir bindirme fayı üzerinde meydana geldi. Özellikle Van Gölü'nün doğusu birden fazla bindirme fayı ile kontrol ediliyor. Van'ın güneyinden kuzeyine doğru Gürpınar, Beyüzümü, Van,Yeniköşk, Alaköy ve Ermişler fayı var. Bu fayların hepsi bindirme fayları. Bunlar önemli, çünkü bizim 23 Ekim'de yaşadığımız depremde biliyorsunuz ki Erciş'te yıkımlar meydana geldi. Çünkü fayın izi Van merkeze yakın olmasına rağmen yıkımların çoğu Erciş bölgesinde oluştu. Daha sonra Edremit'te bir deprem meydana geldi ve Van'da yıkıma neden oldu. Çünkü gözardı edilen konulardan biri depremi oluşturan fayın karakteridir. Van Gölü Havzası'nda birden fazla aktif fay var. Buradaki aktif faylar Van Gölü Havzası’ndaki deformasyonu kontrol ediyor."

Doç. Dr. Sağlam Selçuk, "Bizim artık deprem ne zaman olacak, bu deprem başka depremleri tetikleyecek mi? soruları sormak yerine evimizin güvenliğini konuşmamız lazım. Böyle orta şiddetteki depremlerden korkmak yerine, yapınıza güveniyorsanız ve deprem sırasında ve sonrasında neler yapmamız gerekeni biliyorsanız eğer, bizim artık korkmamız gereken bir şey yoktur diye düşünüyorum" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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