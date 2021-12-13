  • BIST 2.101,51
  • Altın 787.08400
  • Dolar 13.8178
  • Euro 15.5829
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Doçentin öldüğü kazada eşi de hayatını kaybetti

BURSA'nın Kestel ilçesinde, mandalina yüklü kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı’nın eşi Muhammed Hıdır Dokumacı (41), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Doçentin öldüğü kazada eşi de hayatını kaybetti

Kaza, 5 Aralık’ta Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan Muhammed Hıdır Dokumacı yönetimindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, 16 AFK 248 plakalı mandalina yüklü kamyona yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle Muhammed Hıdır Dokumacı ile birlikte otomobilde bulunan Emine Gaye Doğan (16), Elif Doğan (60), Muhammed Samet Doğan (17), Taha Dokumacı (14), Dilek Şen Dokumacı (38) ve Nesrin Ceylan (30) araç içinde sıkışırken, kamyon sürücüsü yaya olarak kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, Bursa Şehir Hastanesi'nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı yaşamını yitirdi. Doç. Dr. Dokumacı, 6 Aralık’ta Balıkesir'de toprağa verildi.

SÜRÜCÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Dokumacı'nın kazada ağır yaralanan eşi Muhammed Hıdır Dokumacı da doktorların tüm çabasına karşın dün hayatını kaybetti. Hıdır Dokumacı, bugün İzmir’in Aliağa ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi13 Aralık 2021 Pazartesi 21:17
  • Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda 1 ayda 3’üncü yangın13 Aralık 2021 Pazartesi 20:19
  • Ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı13 Aralık 2021 Pazartesi 18:26
  • Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi13 Aralık 2021 Pazartesi 17:28
  • Ayvalık'ta madenden dereye atık karıştığı iddiası üzerine sudan numune alındı13 Aralık 2021 Pazartesi 17:27
  • İki arkadaşın aynı gün ölümünde sahte içki şüphesi13 Aralık 2021 Pazartesi 17:27
  • Hafif ticari araç TIR'la çarpıştı: 3 yaralı13 Aralık 2021 Pazartesi 16:29
  • Çikolata sevgisi 66 yaşında imalathane açtırdı13 Aralık 2021 Pazartesi 15:30
  • Turistik Doğu Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor13 Aralık 2021 Pazartesi 15:16
  • Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı13 Aralık 2021 Pazartesi 13:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti