  • BIST 1.314
  • Altın 465,546
  • Dolar 7,8775
  • Euro 9,3140
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -3 °C
»

Doğa dostu ahşap ürünler artacak

Başkent’in parklarına ucuz maliyetli, doğa dostu ahşap ürünler üreten Ankara Büyükşehir ANFA Ahşap Atölyesi, çalışmalarını artırabilmek için 150 metrekarelik kapalı atölyesine geçmek için gün sayıyor. 
Doğa dostu ahşap ürünler artacak

Ucuz maliyetli ve doğa dostu ahşap ürünler üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Ahşap Atölyesi yeni atölyesine geçmek için gün sayıyor. Çoğu artık ağaç, kök ve dallardan oluşan malzemelerle Başkent’in parklarına ahşap heykel, oyuncak, park oyuncakları, oturak gibi ürünler üreten Ustabaşı Hamit Ertürk öncülüğündeki ekip 29 Ekim’de açılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda gösterdiği çalışmalarla büyük beğeni topladı. Ekip 150 metrekarelik kapalı atölye ve teknolojik ekipmanlarla daha iyi üretim yapmaya devam edecek. 

580-760854-001.jpegATÖLEYELERİ BÜYÜYOR 
Doğaya karşı duyarlılığın artırılması amacı ile üretim faaliyetlerini sürdüren Ahşap Atölyesi, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda gösterdiği başarılı çalışmalar neticesinde daha geniş bir çalışma alanına kavuşacak. Yeni atölye için çalışmalara başlayan İnşaat ve Teknik Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede atölyenin yapımını bitirmeyi hedefliyor. 50 metrekare kapalı, 700 metrekare açık alanda Ankara için değer üreten ekip, yeni inşa edilmeye başlanan 150 metrekarelik kapalı atölyeleri ve teknolojiye uygun yeni ekipmanları ile daha sistemli çalışma fırsatı bulacak. 

DOĞA DOSTU ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR 
Ustabaşı Hamit Ertürk’ün öncülüğünde alanında uzman beş kişilik kadroyla hizmet veren atölye, Başkent’e özgün görsel materyallerin yanı sıra; ahşaptan tren, kaydırak, çocuk oyun grupları, kuğu, at, kelebek, köpek, geyik figürleri, salıncak, kitaplık, oturma grubu ve bank gibi hem estetik hem de işlevsel ürünler üretiyor. Üretilen görsel materyaller, tabiatın estetiğine uygun durumlarıyla tüm vatandaşlarda büyük beğeni topluyor. 

857-760854-001.jpeg

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 23 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ23 Kasım 2020 Pazartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?23 Kasım 2020 Pazartesi 09:00
  • Velileri ve öğrencileri tedirgin eden karar!23 Kasım 2020 Pazartesi 05:05
  • Nüktedan Hikayeler 1 (IV. Murat ve Derici)23 Kasım 2020 Pazartesi 04:04
  • Sıvı yağ cep yakıyor23 Kasım 2020 Pazartesi 03:03
  • Para cezası yeterli mi?23 Kasım 2020 Pazartesi 02:02
  • AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ölümden döndüğü yolun yapılmasını istedi23 Kasım 2020 Pazartesi 01:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...22 Kasım 2020 Pazar 09:10
  • ODTÜ Teknokent’te tanıtımı yapıldı - İş kazalarını sıfıra indirecek21 Kasım 2020 Cumartesi 06:06
  • ÇED'in uygulanabilirliği 121 Kasım 2020 Cumartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti