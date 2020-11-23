Doğa dostu ahşap ürünler artacak

Başkent’in parklarına ucuz maliyetli, doğa dostu ahşap ürünler üreten Ankara Büyükşehir ANFA Ahşap Atölyesi, çalışmalarını artırabilmek için 150 metrekarelik kapalı atölyesine geçmek için gün sayıyor.

Ucuz maliyetli ve doğa dostu ahşap ürünler üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Ahşap Atölyesi yeni atölyesine geçmek için gün sayıyor. Çoğu artık ağaç, kök ve dallardan oluşan malzemelerle Başkent’in parklarına ahşap heykel, oyuncak, park oyuncakları, oturak gibi ürünler üreten Ustabaşı Hamit Ertürk öncülüğündeki ekip 29 Ekim’de açılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda gösterdiği çalışmalarla büyük beğeni topladı. Ekip 150 metrekarelik kapalı atölye ve teknolojik ekipmanlarla daha iyi üretim yapmaya devam edecek.

ATÖLEYELERİ BÜYÜYOR

Doğaya karşı duyarlılığın artırılması amacı ile üretim faaliyetlerini sürdüren Ahşap Atölyesi, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda gösterdiği başarılı çalışmalar neticesinde daha geniş bir çalışma alanına kavuşacak. Yeni atölye için çalışmalara başlayan İnşaat ve Teknik Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede atölyenin yapımını bitirmeyi hedefliyor. 50 metrekare kapalı, 700 metrekare açık alanda Ankara için değer üreten ekip, yeni inşa edilmeye başlanan 150 metrekarelik kapalı atölyeleri ve teknolojiye uygun yeni ekipmanları ile daha sistemli çalışma fırsatı bulacak.

DOĞA DOSTU ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR

Ustabaşı Hamit Ertürk’ün öncülüğünde alanında uzman beş kişilik kadroyla hizmet veren atölye, Başkent’e özgün görsel materyallerin yanı sıra; ahşaptan tren, kaydırak, çocuk oyun grupları, kuğu, at, kelebek, köpek, geyik figürleri, salıncak, kitaplık, oturma grubu ve bank gibi hem estetik hem de işlevsel ürünler üretiyor. Üretilen görsel materyaller, tabiatın estetiğine uygun durumlarıyla tüm vatandaşlarda büyük beğeni topluyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA