  • BIST 1.441
  • Altın 501,046
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Doğa dostu larvasit uygulama

Keçiören Belediyesi sinek ve sivrisineklerle mücadele kapsamında ilk kez bakteri kökenli biyolojik larvasit uygulamasını Kösrelik göletinde uygulayarak çevre dostu bir çalışma yürüttü. 
Doğa dostu larvasit uygulama

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sinek ve sivrisinek popülasyonunun larva halinden ergin (uçkun) hale gelmeden etkisiz hale getirilmesi için larvasit uygulaması yapmaya devam ediyoruz. Kösrelik göletimiz başta olmak üzere sulak alanlarda insanlara, balıklara, arılara, faydalı böceklere zarar vermeyen ekosistemi ve biyoçeşitliliği koruyan bakteri kökenli biyolojik larvasitler kullanarak sineksiz Keçiören için mücadelemizi sürdürüyoruz.” dedi.
Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sinek ve sivrisineklere karşı mücadele iki aşamalı olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda uçkunların önüne geçmek için larvasit çalışması yapılırken ikinci aşamada ise uçkun haline gelen sinekler zararsız ilaçlama yöntemiyle ortadan kaldırılıyor.

1-(5)-021.jpeg 

RUTİN ARALIKLARLA LARVASİT UYGULAMASI
Sivrisinekle mücadelede larvasit uygulamasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,  bu uygulamaya ilişkin şu bilgileri aktardı:
“Larvasit uygulamamızı, larvasitin etken madde miktar ve cinsine göre belirli periyotlarla gerçekleştiriyoruz. Larva mücadelesiyle, hem sinek popülasyonunu kontrol ediyoruz hem de sinekler uçmadan yumurta ve larva halindeyken etkisiz hale getiriyoruz. Larva mücadelesi için Kösrelik Göleti, Atatürk Botanik Bahçesi, Gümüşdere Mahallesi boyunca devam eden Çubuk çayının 11 km’lik bölümü, Bağlum atık su kanalları ve şehrimizdeki tüm sulak alanlarda larva ilaçlamasını rutin olarak yapıyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ hastanesine kavuşuyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:21
  • İlçe genelinde aralıksız ilaçlama17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:19
  • Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlanacak16 Mayıs 2021 Pazar 12:53
  • Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı16 Mayıs 2021 Pazar 10:15
  • Çiğdemtepe Yenimahalle Evi’nde sona gelindi12 Mayıs 2021 Çarşamba 01:00
  • Russell Westbrook NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı11 Mayıs 2021 Salı 13:40
  • Kapalı olan esnafın gıda kolisi evlere teslim11 Mayıs 2021 Salı 03:00
  • Yenimahalle’de hem pazarcıya hem vatandaşa destek11 Mayıs 2021 Salı 01:00
  • Mamak Süper Lige adını yazdırdı10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:30
  • Şehit annelerine Anneler Günü sürprizi10 Mayıs 2021 Pazartesi 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti