Doğa harikası Kaplancık Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
Vezirköprü’ye 23 km uzaklıkta olan Kaplancık Kanyonu, Altınkaya Barajı’nın ikinci kanyonu özelliği ile dikkat çekiyor. Keşfedilmeyi bekleyen kanyon yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda Kızılırmak’ın turkuaz ve yeşil rengi sularının sarp kayalıkları arasında kendine yol bulduğu gizemli geçit olarak heybetiyle görenleri büyülüyor. Kanyonun bulunduğu göl içinde irili ufaklı bir çok ada da bulunuyor.
Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Kaplancık Mahallesi Altınkaya Baraj Gölü üzerinde bulunan “Kaplancık Kanyonu”, tabii güzelliği ile insanlara doyumsuz bir manzara sunuyor.
25 Haziran 2019 Salı 11:03
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