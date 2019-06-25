Vezirköprü’ye 23 km uzaklıkta olan Kaplancık Kanyonu, Altınkaya Barajı’nın ikinci kanyonu özelliği ile dikkat çekiyor. Keşfedilmeyi bekleyen kanyon yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda Kızılırmak’ın turkuaz ve yeşil rengi sularının sarp kayalıkları arasında kendine yol bulduğu gizemli geçit olarak heybetiyle görenleri büyülüyor. Kanyonun bulunduğu göl içinde irili ufaklı bir çok ada da bulunuyor.