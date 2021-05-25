Doğa için yaz temizliği yapıldı

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekibi tarafından ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde mıntıka temizliği yapıldı.

Doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atık uzun soluklu çalışmanın ardından toplanarak çöp toplama noktasına götürüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köyleri ile buralarda bulunan mesire alanlarında yaz temizliği yapıldığını belirtti. Altınok, “Köylerimizin temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği mesire alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Geleceğe daha temiz bir doğa bırakmak adına vatandaşlarımızın da duyarlılık göstermesi büyük önem taşıyor.” dedi.

“HER ALANDA TEMİZLİK”

Piknikçilerin ve doğaseverlerin çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Dönüşümü zor olan atıkların doğaya bırakılmaması gerekiyor. Daha yaşanabilir bir ortamın oluşturulması açışından Keçiören Belediyesi olarak her bölgede temizlik çalışması yürütüyoruz. Şehrimizin içinde yaptığımız temizlik seferberliğini dağ taş demeden her alanda sürdürüyoruz. Geleceğe daha sağlıklı yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız.” ifadelerini kullandı.