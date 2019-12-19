Doğa Koleji'nde son dakika gelişmesi: İmzalar atıldı

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan Doğa Koleji ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi.

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan Doğa Koleji ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi.