'Doğa Koruma' kaçak avcılığa geçit vermiyor

Kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da kaçak avlanan 70 avcıya cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

DKMP 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP Av Koruma ve Kontrol Ekipleri bir hafta boyunca Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 393 avcıyı denetledi.

Kontrollerde kaçak avlandığı belirlenen 70 avcıya cezai işlem uygulandı, 16 tüfek ve 9 ses cihazına el konuldu.

Av koruma ve kontrol ekiplerinin denetimleri sürüyor.