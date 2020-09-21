Doğa severlerin adresi: Kızılcahamam

Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızılcahamam, her geçen gün temiz havası ve eşsiz doğal güzellikleri ile doğa severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kızılcahamam’a yürüyüş etkinliği düzenleyen ‘Doğa Gezginleri Derneği’ üyeleri rotalarını bu hafta Ayvacık bölgesine çevirdiler. Grup lideri Ali Şen öncülüğünde, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi Sorumlusu rehberliğinde yaklaşık 17 km orman içerisinde çok güzel bir yürüyüş yaptılar. Yürüyüş sırasında katılımcılara doğanın korunmasının yanı sıra yürüyüş güzergahında bulunan bitki ve canlıların ekolojik sisteme olan önemi de vurgulandı. Katılımcılar eşsiz güzellikte doğa fotoğrafları çekme fırsatı bulurken neşeli dakikalar geçirdiler.

‘Doğa Gezginleri Derneği’ üyeleri ve grup lideri Ali Şen, ilçemizden ayrılırken, Kızılcahamam Belediyesi tarafından katılımcılara takdim edilen ilçemizin sembollerinden olan maden suyu, memba suyu ve bazlama ikramları, bu yürüyüşe yapmış olduğu katkı, ilgi ve alakadan dolayı Belediye Başkanı Süleyman Acar’a ve ekibine teşekkürlerini ileterek, memnuniyetlerini dile getirdiler.