Doğada antrenman yaparak dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Elazığ'ın Baskil ilçesinde muaythai sporunda Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan milli sporcu Züleyha Armut, pandemi günlerinde dağda, ormanda ve kayısı bahçelerinde antrenman yapıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde muaythai sporunda Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulunan milli sporcu Züleyha Armut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı alanda spor yapmak yerine dağda, ormanda ve kayısı bahçelerinde antrenman yaparak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

İlçede çiftçilik yapan 17 çocuklu bir ailenin üyesi olan Armut, 3 yıl önce ablasından etkilenerek başladığı muaythai sporunda Baskil Gençlik ve Spor Kulübü adına katıldığı şampiyonalarda kısa sürede başarılar elde etti.

Geçen yıl Erzincan'da düzenlenen Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası'nda yıldız kızlar kategorisinde şampiyon olan 14 yaşındaki Armut, Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası'nda ise Avrupa ikincisi oldu.

Tayland'da düzenlenmesi planlanan 2021 Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefleyen Armut, Kovid-19 salgınından dolayı kapalı alanda spor yapmak yerine doğaya olan sevgisiyle antrenmanlarını milli takım antrenörü Selahattin Omaç'ın gözetiminde ilçenin doğasıyla öne çıkan dağlık ve ormanlık alanları ile kayısı bahçelerinde yapıyor.

Dünya şampiyonluğu hedefi için zorlu arazi şartlarında azimle çalışmalarını sürdüren Armut, antrenman sonrası evde ekmek yaparak, hayvanlarını sağarak, ağıl temizleyerek, hasat sezonunda tarlada çalışarak ailesine destek oluyor. Ayrıca derslerini de hiç aksatmayarak hem öğretmenlerinden hem de yakın çevresinden takdir görüyor.

"Doğada antrenman yaparak kendimi daha çok geliştiriyorum"

Armut, AA muhabirine, muaythai sporunda hedefinin 2021 Tayland Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak olduğunu belirtti.

Pandemi döneminde kapalı ortam yerine antrenmanlarını doğada yaptığını ifade eden Armut, şunları söyledi:

"Antrenmanlarımızı ormanda çam ağaçlarının arasında, dağlık arazide, kayısı bahçelerinin arasında yapıyoruz. Doğayı, doğada antrenman yapmayı çok seviyorum, pandemi de buna bahane oldu. Her sabah hocamla erkenden kalkıp ormana gidiyoruz, yürüyüş ve koşu çalışması yapıyoruz, tekniklerimizi geliştiriyoruz. Doğada antrenman yaparak kendimi daha çok geliştiriyorum, huzur buluyorum, antrenmanlar daha bir keyifli ve verimli geçiyor. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum."

"Herkes spor yapsın"

Armut, haftanın belirli günleri antrenörü, diğer günlerde ise tek başına doğa da antrenman yaparak kondisyonunu en üst düzeyde tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Doğada antrenman yaparak kendini daha güçlü ve zinde hissettiğini vurgulayan Armut, "Dünya şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmak ve al bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum, inşallah bunu başaracağım." dedi.

Armut, "Spor yaparken eğitime ara vermedim, aileme olan sorumluluklarımı da unutmadım. Spor yapmak bana bir yük değil, tam tersine tüm yorgunluğumu spor sayesinde atabiliyorum. Herkese tavsiyem herkes spor yapsın, herkes spora gelsin ve herkes eğitime gelsin." diye konuştu.

Doğada spor yapmak kondisyonunu olumlu etkiliyor

Muaythai 5. Kademe Teknik Direktör Selahattin Omaç ise sporcusunun çevikliği ve muaythai olan ilgisiyle geleceği parlak bir sporcu olduğunu belirtti.

Kısıtlı imkanlarına rağmen kısa sürede önemli başarılar elde eden Armut'un doğada spor yapmasının kondisyonunu olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Omaç, şöyle konuştu:

"Pandemiden sonra salonlar kapandı, biz de kendimizi tamamen doğaya kaptırdığımızda doğadaki temiz havanın vücuttaki oksijenle bütünleştiğinde kondisyonumuzu daha çok yükselttiğini gördük. Tıkanmaları engellediğini, koşularda, teknikte daha çok efor sarf ettiğimizi ve daha rahat olduğumuzu hissettik. Buna dayanarak açık havada antrenmanlarımıza devam ettik."