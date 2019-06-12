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Doğal afete karşı kasko

Sigortacı Sinan Yağcı geçtiğimiz hafta sonu yaşanan sel sonrası kaskonun öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Yağcı, “1-2 bin lira kaskonuzla 60-70 bin liralık aracınızı kurtarırsınız” dedi. 
Doğal afete karşı kasko

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yaşanan şiddetli yağmur ve dolu yağışıyla meydana gelen sel pek çok araçta ciddi hasara neden oldu. Araçları kullanılmaz hale gelen veya ciddi hasar gören vatandaşlar sigorta şirketlerinin ve eksperlerin telefonlarını kilitledi. Gazetemize konuşan Balgat Çınar Sigorta müdürü Sinan Yağcı, “Özellikle Etimesgut’tan otoparklarda tamamen suya gömülen araç sahipleriyle görüştük. Kasko tüm hasarlarını karşılayacak” dedi. Öte yandan Yağcı, yaşanan sel sonrası kasko yaptırmak isteyenlerin arttığını söyledi. 

SEL SONRASI ARAÇLAR GENELLİKLE PERTE ÇIKARILIR

Yağcı, “Etimesgut tarafında çok fazla hasar yaşandı. Otoparklardaki arabalar, özellikle kapalı otoparklardakilerde çok sıkıntı yaşadı. Daha halâ suyun içerisinden çıkarılmayan araçlar var. Sular yeni yeni çekiliyor. Tabi büyük ihtimalle araçların çok büyük kısmı orada kasko şirketleri tarafından perte çıkarılacak. Bu perte çıkarılma işleminde de itfaiye kurtarma yaptığı için onların tutanakları baz alınacak. Aracın rayiç bedeli ne ise kasko şirketleri bunu belirleyecek ve araç sahibine ödeyecek.”

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ARAÇ KURUYUP ÇALIŞSA DA YİNE PERTE ÇIKARILIR 

Yağcı, “Arabanın perte çıkma kuralı bedelinin 3’de 1’inden fazla hasarı varsa olarak bilinir. Sel durumlarında araç 2 gün bekletilir. Araç kuruduktan sonra çalışsa dahi yine pert kaydı oluşturulur. Çünkü metal aksam suyun içerisinde durduğunda paslanmaya başlar. Çoğu araç artık elektronik aksamından dolayı zaten suyu aldığında çalışmaz ya da ciddi hasar görmüş olur.” 

RAYİÇ BEDELE ÇOK İTİRAZ EDİLMEZ

Yağcı, “Kasko şirketleri genellikle en fazla 1 ay süren ödeme işlemleri için piyasa araştırması yaparlar. Aslında daha kısa sürer işlemler fakat geçtiğimiz günlerde olduğu gibi sel sonrası aynı anda yüklenme olunca bu süre uzar. Piyasa araştırmasında o arabanın dengi araçlardan fiyat araştırılması yapılır ortak fiyat belirlenir ve müşteriye sunulur. Genellikle müşteriler itiraz etmezler ki örnek veriyorum 1500 liralık bir kaskoyla 60,70 bin liralık araçlarını kurtarmış olurlar. Bazen müşteri buna itiraz edebilir. Şirket tekrar araştırma yapar aracın özelliklerini söyler ve tekrar fiyat düzenlemesi yapar. Genellikle ikincisinde de kabul edilir.” 

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Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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