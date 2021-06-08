Doğal akvaryum Gökpınar Gölü yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Gökpınar Gölü'nün çevresinde yapılan peyzaj ve ıslah çalışmaları sona erdi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin nadide doğal güzelliklerinden olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle "hassas korunacak alanlar" listesine alınan doğal akvaryum görünümündeki Gökpınar Gölü'nde başlatılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları Gökpınar’ın ruhuna uygun olarak tamamlandı.

Gökpınar’da günübirlik oluşan ziyaretçi yoğunluğunu dengelemeyi amaçlayan proje kapsamında, ahşap malzeme kullanılarak kamelyalar, kendine hayran bırakan berrak suyun yakından görülebileceği gezinti ve seyir alanları, oturma alanları, çocuk oyun alanları ve birçok donatının bulunduğu yeni mekanlar oluşturuldu.

Mevcut doğal dokunun korunarak yeşil alanların artırıldığı düzenleme çalışmaları Valilik himayesinde İl Özel İdaresi marifetiyle kısa sürede tamamlandı.

Açıklamada, "Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar'ımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için yürüttüğümüz çalışmalara destek veren, sahip çıkan Sivas halkına, sivil toplum örgütlülerine, kamu kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bozkır ortasında turkuaz mavisi renklerin ahengi ve muhteşem tabiat eşliğinde yerli ve yabancı yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Gökpınar Gölü’nü, yenilenen çevresiyle görmeye davetlisiniz." ifadelerine yer verildi.