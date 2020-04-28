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Doğal gaz borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Doğal gaz borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise "Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ek

Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Metrelerce yukarıya alevler çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olaydan etkilenen 15 kişiye ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Patlama noktasındaki hasar ve ekiplerin müdahalesi, havadan görüntülendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise, "Bugün saat 11.07'de Beylikdüzü İlçemiz Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki doğalgaz boru hattında patlama meydana gelmiştir.  Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, 112, İtfaiye, İGDAŞ, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.  Alınan ilk bilgilere göre, olaydan etkilenen 15 kişiye 112 Acil Sağlık ekiplerimizce olay yerinde müdahale edilmiş, yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir.  Meydana gelen patlama nedeniyle gerekli araştırma inceleme çalışmaları başlatılmıştır.  Olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. " denildi.

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