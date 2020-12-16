  • BIST 1.405
  • Altın 466,235
  • Dolar 7,8106
  • Euro 9,5056
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 749 lira oldu. Yeni sayaçların bedelleri 30 ila 306 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri ise 35 ila 620 lira olacak.
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti.

EPDK'nin konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 749 lira oldu.

Bağlantısı yapılacak yeni sayaçların tiplerine bağlı olarak bedelleri 30 ila 306 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 35 ila 620 lira ve iç tesisat işlem bedelleri ise 52 ila 397 lira olacak.

Karar, 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Dönmez: Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz15 Aralık 2020 Salı 20:22
  • Bakan Pekcan: Salgın sebebiyle küresel ekonomide şoklar yaşandı15 Aralık 2020 Salı 17:50
  • Marmarabirlik bu yıl ürün satışında rekor kırdı15 Aralık 2020 Salı 15:33
  • MÜSİAD Başkanı Kaan: Yeni destekler tüketim ve yatırımları pozitif tutacak15 Aralık 2020 Salı 14:24
  • Türk savunma sanayisi ABD'nin yaptırım kararına karşı tek yumruk oldu15 Aralık 2020 Salı 14:23
  • Kira ve gelir kaybı desteği esnafın yüzünü güldürdü15 Aralık 2020 Salı 14:16
  • Türk savunma sanayisi ABD'nin yaptırım kararına karşı tek yumruk oldu15 Aralık 2020 Salı 12:55
  • Destekler kuaför, terzi ve pazarcı esnafına nefes aldıracak15 Aralık 2020 Salı 12:53
  • Bütçe uygulama sonuçları açıklandı15 Aralık 2020 Salı 12:52
  • TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 52 milyar lira verdi15 Aralık 2020 Salı 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti