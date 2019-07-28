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Doğal gaz ithalatı mayısta azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,89 azalarak 2 milyar 681 milyon metreküpe indi.
Doğal gaz ithalatı mayısta azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, mayısta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,89 azalarak 2 milyar 681 milyon metreküpe geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mayıs Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2018'in mayıs ayında, 3 milyar 9 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 10,89 azalışla 2 milyar 681 milyon metreküpe indi.

Toplam ithalatın 2 milyar 208 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 473 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Mayıs ayında en fazla doğal gaz, 894 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 770 milyon metreküple Azerbaycan ve 543 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir ve Katar'dan yapıldı.

Elektrik santrallerinin tüketiminde azalış

Doğal gaz stok miktarı, mayısta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,94 azalarak 1 milyar 580 milyon metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl mayısta 3 milyar 94 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Mayıs ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 2,69'luk artışla 2 milyar 933 milyon metreküp oldu. En fazla doğal gaz tüketimi, 781 milyon metreküple konutlarda gerçekleşti. Bunu 494 milyon metreküple elektrik santralleri izledi. Tüketimin kalan kısmı ise organize sanayi bölgeleri, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,30 artarken, elektrik santrallerinin doğalgaz tüketimi ise yüzde 48,34 azaldı.

Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke, Yunanistan oldu. Geçen yılın mayıs ayında Yunanistan'a 60,85 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, bu yılın mayıs ayında ihracat miktarı yüzde 25,25 artışla 76,22 milyon metreküp oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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