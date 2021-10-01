  • BIST 1.398,570
  • Altın 500,65
  • Dolar 8,8550
  • Euro 10,2600
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 30,1 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyar 47 milyon metreküp oldu.
Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 30,1 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 479 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 568 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 33,7 artarken, LNG ithalatı yüzde 11,8 yükseldi. Böylece toplam doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyar 47 milyon metreküp oldu.

Temmuzda en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 305 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı, 633 milyon metreküple İran, 568,5 milyon metreküple Cezayir takip etti.

Bu dönemde Rusya ve Cezayir'den yapılan ithalat sırasıyla yüzde 173,5 ve yüzde 46,6 artarken, İran'dan gelen gaz miktarı yüzde 4,7 azaldı.

Gazın yarısı elektrik üretimi için kullanıldı
Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 35 arttı ve 3 milyar 838 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 72,5 artışla 1 milyar 931 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 4,6 azalarak 239 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 9,6 artışla 309 milyon metreküp oldu.

Geçen yılın son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik üretimindeki düşüş ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle ikame ediliyor. Bu durum, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tüketimi ve toplam gaz ithalatına artış olarak yansıyor.

Temmuzda Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin 37,2'si doğal gaz santrallerinden sağlanırken, bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 24,5 seviyesinde kalmıştı.

Doğal stok miktarında artış
Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artışla 2 milyar 791 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 90,2'sini 2 milyar 517 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 9,8'ini ise 273,8 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 30,5, LNG terminallerinde yüzde 36,6 artış gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye bisiklet turizminde hedef büyütüyor29 Eylül 2021 Çarşamba 11:48
  • Tekirdağ'dan 60'ı aşkın ülkeye hidrolik kaya kırıcı ve ataşman ihracatı29 Eylül 2021 Çarşamba 11:43
  • Ekonomik güven 41 ayın zirvesinde29 Eylül 2021 Çarşamba 10:30
  • Borsa güne yükselişle başladı29 Eylül 2021 Çarşamba 10:01
  • MB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıkmıştır28 Eylül 2021 Salı 17:30
  • 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası İstanbul'da gerçekleştirilecek28 Eylül 2021 Salı 16:49
  • Finansın Geleceği Zirvesi28 Eylül 2021 Salı 16:47
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu duyurdu: 120 milyar doların üzerine çıktı28 Eylül 2021 Salı 15:13
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 'taksi' genelgesi28 Eylül 2021 Salı 13:41
  • İnşaat sektörünün profesyonelleri Eskişehir’de bir araya gelecek28 Eylül 2021 Salı 13:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti